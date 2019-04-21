МВС отримала майже 700 повідомлень про порушення на виборах

За 5 фактами відомості внесено до ЄРДР
Станом на 15:00 правоохоронці зареєстрували вже 690 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах 2019. Про це повідомляється у Facebook МВС України.
Зазначається, що за 5 фактами відомості внесено до ЄРДР. Крім того, в Києві від громадянина надійшла інформація, що під його прізвищем проголосував хтось інший.
Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області близько 08:30 чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування виборчої дільниці №120791.
Раніше повідомлялося, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло більше 10 повідомлень про замінування об'єктів у трьох областях.
Натомість у ЦВК заявили, що на виборчих дільницях під час другого туру виборів не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів.