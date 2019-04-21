Зафиксированные нарушения не повлияют на результаты выборов, - ЦИК

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Все происходит согласно законодательству

На избирательных участках во время второго тура выборов 2019 не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов. Об этом во время брифинга сообщил член ЦИК Олег Конопольский, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что на данный момент выборы в Украине проходят в штатном режиме.

"Каких-либо проблемных аспектов я не могу выделить на сегодняшний момент. Все происходит так, как предусмотрено законом. Мы надеемся, что ситуация будет спокойной и в дальнейшем. На данный момент особых нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов не зафиксировано ни со стороны структур ЦИК, ни со стороны наблюдателей, ни со стороны правоохранительных органов", - сообщил Конопольский.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка неподалеку от Одессы на специальном избирательном участке №510523, что находится в Одесской областной психиатрической больнице №2, зафиксированы признаки принудительного голосования.

Избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку.

РБК-Украина писало, что в ходе выборов президента Украины по состоянию на 12:00 в правоохранительные органы уже поступило 281 заявление и сообщения, связанные с избирательным процессом.