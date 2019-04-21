МВД уже получило 10 сообщений о минировании по Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Сообщения поступают с оккупированных территорий

В течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях. Об этом на брифинге в МВД рассказал Иван Варченко, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным МВД, сообщение о минировании поступают с оккупированных территорий.

"Почти вдвое меньше сообщений о фотографирования избирателями своих бюллетеней. Но один акцент свойственный - наблюдается активность РФ на оккупированных территориях. Наблюдается активность в отношении сообщений о минировании. Корни этих сообщений ведет к оккупированным территориям. Мы готовились к подобным ситуациям. Больше десяти сообщений", - рассказал он.

По его словам, также правоохранители отмечают многие незаконной агитации.

"Такие сообщения в массовом порядке мы получаем о минировании объектов в Харьковской, Одесской и Донецкой областях", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители проводят проверку информацию о минировании нескольких объектов в разных частях города.

РБК-Украина писало, что в Одессе полиция проверяла информацию о возможном минировании телеканала. Информация о возможном минировании поступило на спецлинию "102" сегодня, 21 апреля, в 08:08.