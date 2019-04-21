МВД получило 1,1 тыс. сообщений о нарушениях на выборах

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция открыла 15 уголовных дел

В Национальную полицию по состоянию на 19:00 поступило 1167 сообщений связанных с нарушениями во время голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По состоянию на 19:00 в полицию поступило 1167 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, 15 фактов внесены в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, составлено 17 административных протоколов.

Из них больше всего сообщений о:

незаконной агитации - 146;

фотографировании бюллетеня - 70;

повреждении бюллетеня - 16;

подкупе избирателей - 10;

попытке выноса бюллетеня - 3.

Напомним, в ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.

Правоохранительные органы в день выборов президента Украины, по состоянию на 18:00, поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

В Станично-Луганском районе Луганской области, в день выборов президента Украины, наблюдатели ОПОРЫ обнаружили пачку бюллетеней, которые были одновременно брошены одним человеком в ящик для голосования. Так, в 114 избирательном округе на участке № 440543, который находится в селе Теплое, наблюдатель ОПОРЫ зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в ящике для голосования.