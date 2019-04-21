ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МВД рассказали о нарушениях на выборах по состоянию на 18:00

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 19:09
В МВД рассказали о нарушениях на выборах по состоянию на 18:00
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего нарушений касаются незаконной агитации

В правоохранительные органы в день выборов президента Украины, по состоянию на 18:00, поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом на брифинге в МВД рассказал советник министра внутренних дел Иван Стойко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что больше всего нарушений касаются незаконной агитации.

"По состоянию на 18:00 поступило 1 тыс. 68 заявлений и сообщений. Больше всего это касается незаконной агитации. Также было 8 случаев попытки подкупа избирателей. Особых случаев и серьезных нарушений не было. Все службы работают безупречно, начиная от пограничников и также наиболее задействована Нацполиция", - рассказал он.

Также, по его словам, были зафиксированы повреждения и фотографирование бюллетеней. По состоянию на сейчас уже 12 случаев нарушений внесены в ЕРДР.

 

#ВЖИВУЮ: брифинг МВД относительно оперативной ситуации по состоянию на 18:00 Спикеры: советник министра Иван Стойко советник министра Владимир Филенко директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко

Опубликовано МВД Украины Воскресенье, 21 апреля 2019 г.

По словам спикера МВД Артема Шевченко, имели место и курьезные нарушения избирательного законодательства.

"Резонансные сообщения, которые имеем по состоянию на сейчас: в Авдеевский отдел поступило сообщение о фиксации на участке нескольких бюллетеней, склеенных между собой. В Кировоградской - гражданин заметил поврежденную пломбу. В Ивано-Франковской области была брошена обычная бумажка вместо бюллетеня. В Тернопольской области один гражданин скончался на участке", - рассказал он.

В МВД рассказали о нарушениях на выборах по состоянию на 18:00

Напомним, в ЦИК заявили, что во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждением или демонстрации бюллетеня.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 17:00 правоохранители зарегистрировали уже 940 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019.

Нарушения во втором туре выборов в Украине: все подробности ЦИК заявляет об уменьшении нарушений, связанных с бюллетенями
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Министерство внутренних дел УкраинывыборыЗакон
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь