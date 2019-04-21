ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ЦИК заявляет об уменьшении нарушений, связанных с бюллетенями

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 18:49
ЦИК заявляет об уменьшении нарушений, связанных с бюллетенями
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Повреждений бюллетеней значительно меньше, чем было в первом туре

Во время второго тура выборов в Украине фиксируется меньше нарушений, которые связаны с повреждениями или демонстрации бюллетеня. Об этом заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, такие нарушения как демонстація бюллетеня не является системным по Украине.

"Есть типичные сообщения в органы Национальной полиции по поводу нарушений. Например, на некоторых участках вбрасывают чистые листы бумаги, пытаются вынести бюллетени с собой. Также были ситуации, когда бюллетени пытались съесть, порвать или публично продемонстрировать. Но такие нарушения не являются системными и их меньше чем было в первом туре", - заявила Бернацкая

По ее словам, в отличие от первого тура выборов президента 21 апреля в ЦИК не поступило ни одной жалобы.

"В ЦИК не поступило никаких жалоб по поводу прохождения избирательного процесса", - подчеркнула секретарь ЦИК.

Ранее в ЦИК заявили, что во втором туре выборов президента Украины проголосует больше по сравнению с первым туром, граждан с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, по состоянию на 16:00, явка на выборах президента Украины составляет 49,3% с погрешностью 0,7%.

Во втором туре проголосует больше украинцев с оккупированных территорий Явка на выборах по состоянию на 16:00 составляет 49,3%, - ОПОРА
Выборы 2019 Выборы 2019: как проходит второй тур голосования Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский выборыЦентральная избирательная комиссия
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь