МВС отримало 1,1 тис. повідомлень про порушення на виборах

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція відкрила 15 кримінальних справ

В Національну поліцію станом на 19:00 надійшло 1167 повідомлень пов'язаних з порушеннями під час голосування на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Станом на 19:00 в поліцію надійшло 1167 повідомлень про порушення виборчого законодавства, 15 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, складено 17 адміністративних протоколів.

З них найбільше повідомлень про:

незаконну агітацію - 146;

фотографування бюлетеня - 70;

пошкодження бюлетеня - 16;

підкуп виборців - 10;

спробу виносу бюлетеня - 3.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов'язані з пошкодженням або демонстрації бюлетеня.

Правоохоронні органи в день виборів президента України, станом на 18:00, надійшло 1 тис. 68 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.

У Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування. Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, який знаходиться в селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що були у скриньці для голосування.