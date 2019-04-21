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МВС отримало 1,1 тис. повідомлень про порушення на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 19:58
МВС отримало 1,1 тис. повідомлень про порушення на виборах
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція відкрила 15 кримінальних справ

В Національну поліцію станом на 19:00 надійшло 1167 повідомлень пов'язаних з порушеннями під час голосування на виборах президента України. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Станом на 19:00 в поліцію надійшло 1167 повідомлень про порушення виборчого законодавства, 15 фактів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Крім того, складено 17 адміністративних протоколів.

З них найбільше повідомлень про:

  • незаконну агітацію - 146;
  • фотографування бюлетеня - 70;
  • пошкодження бюлетеня - 16;
  • підкуп виборців - 10;
  • спробу виносу бюлетеня - 3.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що під час другого туру виборів в Україні фіксується менше порушень, які пов'язані з пошкодженням або демонстрації бюлетеня.

Правоохоронні органи в день виборів президента України, станом на 18:00, надійшло 1 тис. 68 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.

У Станично-Луганському районі Луганської області, в день виборів президента України, спостерігачі ОПОРИ виявили пачку бюлетенів, які були одночасно кинуті однією людиною в скриньку для голосування. Так, у 114 виборчому окрузі на дільниці № 440543, який знаходиться в селі Тепле, спостерігач ОПОРИ зафіксував пачку бюлетенів, що були у скриньці для голосування.

В МВС розказали по порушення на виборах станом на 18:00 МВС отримало 940 повідомлень про порушення на виборах
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