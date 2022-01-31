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МВД подтвердило задержание Голубана по делу о подготовке беспорядков

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Киев, Понедельник 31 января 2022 23:48
МВД подтвердило задержание Голубана по делу о подготовке беспорядков Фото: Юрий Голубан (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил задержание бывшего полковника полиции Юрия Голубана. Его задержали по делу о подготовке массовых беспорядков на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свободы слова на ICTV".

"Да, действительно, есть такое лицо с фамилией Голубан. Который работал в правоохранительных органах, который имеет очень непонятную предыдущую историю. У меня тоже есть вопрос, почему в этой истории тогда не была поставлена точка", - сказал министр.

Как отметил Монастырский, теперь правоохранители должны вновь вернуться к истории Голубана в рамках этого или нового уголовного производства.

В 2017 году в отношении Голубана возбудили уголовное дело. СБУ заподозрила полковника полиции в государственной измене. Следствие считало, что в начале войны на Донбассе он воевал на стороне террористов. После этого Голубана уволили из МВД.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что когда следствие начало выяснять детали дела, то обнаружило, что в 2014 году Голубан больше месяца "неизвестно, где находился". Однако вину полковника так и не доказали.

Напомним, вчера правоохранители задержали группу лиц, планировавших массовые беспорядки в Украине. Как стало известно РБК-Украина, среди задержанных был Голубан.

Кроме того, РБК-Украина опубликовало фотографию задержания Голубана.

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Министерство внутренних дел Украины Денис Монастырский
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