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Дело о массовых беспорядках: появилось фото задержания Голубана

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Киев, Понедельник 31 января 2022 17:37
Дело о массовых беспорядках: появилось фото задержания Голубана Фото: полковник Юрий Голубан (mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский

Бывший полковник Национальной полиции Юрий Голубан задержан по делу о подготовке массовых беспорядков в Украине. Его задержали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Фото задержания есть в распоряжении РБК-Украина.

На фото видно, что Голубан сидит с руками за спиной в присутствии полицейских из Департамента стратегических расследований.

Дело о массовых беспорядках: появилось фото задержания Голубана

Фото: задержание Юрия Голубана

Напомним, ранее источники РБК-Украина в силовых структурах сообщили, что одним из задержанных по делу о подготовке массовых беспорядков является Голубан. По данным следствия он может быть организатором, а также должен был привлечь к беспорядкам около 200 человек.

На днях полиция задержала группу людей, который подозревают в организации беспорядков, в том числе со столкновениями с полицией. В МВД заявили, что всего планировалось привлечь около 5 000 человек, и на это организаторы получили авансом более 1 млн гривен.

Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, из 5 000 участников акций должно было быть около 1 500 "титушек", которые бы устраивали драки с силовиками. Для создания требуемой картинки также якобы была заготовлена бутафорская кровь.

Беспорядки планировались в Киеве в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. Правоохранители проверяют организаторов на связи с Россией.

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Министерство внутренних дел Украины
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