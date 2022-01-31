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МВС підтвердило затримання Голубана у справі про підготовку заворушень

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 23:48
МВС підтвердило затримання Голубана у справі про підготовку заворушень Фото: Юрій Голубан (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана. Його затримали у справі про підготовку масових заворушень в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Свободи слова на ICTV".

"Так, дійсно, є така особа з прізвищем Голубан. Який працював в правоохоронних органах, який має дуже незрозумілу попередню історію. У мене також є питання, чому в цій історії тоді не була поставлена крапка", - сказав міністр.

Як зазначив Монастирський, тепер правоохоронці повинні знову повернутися до історії Голубана в рамках цього або нового кримінального провадження.

У 2017 році щодо Голубана завели кримінальну справу. СБУ запідозрила полковника поліції у державній зраді. Слідство вважало, що на початку війни на Донбасі він воював на боці терористів. Після цього Голубана звільнили з МВС.

Тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що коли слідство почало з'ясовувати деталі справи, то виявило, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де знаходився". Проте провину полковника так і не довели.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали групу осіб, що планували масові заворушення в Україні. Як стало відомо РБК-Україна, серед затриманих був Голубан.

Крім того, РБК-Україна опублікувало фотографію затримання Голубана.

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Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський
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