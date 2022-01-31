Дело о массовых беспорядках: организаторам завтра изберут меры пресечения

Двум задержанным за организацию массовых беспорядков в Украине уже сообщили о подозрении. Завтра суд изберет им меры пресечения.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир " Свободы слова на ICTV ".

"Завтра будет избираться мера пресечения для организаторов этого митинга. Соответственно мы увидим этих лиц, сможем получить больше информации по ним", - сказал он.

Министр убежден, что вскоре обществу станут известны и другие имена причастных к подготовке беспорядков в Украине.

"Я убежден, впоследствии мы услышим и другие имена, которые стоят рядом с организаторами", - добавил Монастырский.