ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дело о массовых беспорядках: организаторам завтра изберут меры пресечения

Новина українською →
Киев, Понедельник 31 января 2022 23:43
Дело о массовых беспорядках: организаторам завтра изберут меры пресечения Фото: Денис Монастырский, глава МВД (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Двум задержанным за организацию массовых беспорядков в Украине уже сообщили о подозрении. Завтра суд изберет им меры пресечения.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свободы слова на ICTV".

"Завтра будет избираться мера пресечения для организаторов этого митинга. Соответственно мы увидим этих лиц, сможем получить больше информации по ним", - сказал он.

Министр убежден, что вскоре обществу станут известны и другие имена причастных к подготовке беспорядков в Украине.

"Я убежден, впоследствии мы услышим и другие имена, которые стоят рядом с организаторами", - добавил Монастырский.

Напомним, вчера правоохранители заявили о задержании лиц, которые готовили массовые беспорядки в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Мера пресечения
NEWS
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
Данилов: выполнение минских соглашений грозит разрушением Украины
DAILY
Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Широкая оппозиция. Как Порошенко пытается объединить оппонентов власти