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В Беларуси проводят массовые тренировки на случай войны: что известно

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Беларусь, Вторник 07 июня 2022 12:01
В Беларуси проводят массовые тренировки на случай войны: что известно Фото: Беларусь проводит учения (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Вооруженных силах Беларуси начались занятия по боевой готовности. Цель тренировок - переход с мирного на военное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси, передает БЕЛТА.

В Минобороны уточняют, что занятия по боевой готовности "организованы после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки".

Согласно сообщению, в тренировках принимают участие все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения "по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время".

В Минобороны уверяют, что эти учения якобы являются плановыми.

Как сообщалось, российские военные проводили командно-штабные учения в Беларуси в конце мая.

Также в Беларуси не перестают проводить тренировку войск и усиливать защиту границы с Украиной. До этого белорусские военнослужащие готовились к форсированию реки.

При этом президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Но сейчас Украина готовится ко всем возможным сценариям.

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