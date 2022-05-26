В МВД объяснили зачем Лукашенко понадобились "учения" на границе с Волынью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Министерства внутренних дел Виктора Андрусива.

"Такими маневрами они пытаются сдерживать переброску наших войск на Восток. Мы не можем игнорировать эту угрозу, поэтому вынуждены удерживать сильные группировки на этом направлении. Сама же армия Беларуси слаба, непрофессиональна и немотивирована", - пояснил он.

По словам Андрусива, эти учения являются продолжением политики лидера белорусского режима по подыгрыванию президенту РФ Владимиру Путину.

"Путин фактически аннексировал Беларусь, точнее Лукашенко. Это и объясняет ту ситуацию, которая есть сейчас. В условиях этой аннексии Лукашенко пытается как-то подыгрывать Путину, но таким образом, чтобы это не имело последствий. Политика "помогать Путину без последствий" будет сохраняться и дальше ", - уверен он.