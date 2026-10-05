У посольстві Німеччини сказали, чи виїжджатимуть із Києва через загроз з боку Росії
Посольство Німеччини в Україні висловило занепокоєння у зв'язку з тим, що Росія висловила погрози на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Однак попри це німецькі дипломати залишаться в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook німецького посольства в Україні.
"Разом із іншими главами дипломатичних місій у Києві ми із занепокоєнням сприймаємо погрозу російського МЗС на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також у посольстві наголосили, що Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права.
"Ми залишаємося у Києві", - резюмували у відомстві.
Що передувало
Нагадаємо, кілька днів тому у Міністерстві закордонних справ Росії звернулася до іноземних дипломатів у Києві, закликавши їх покинути Україну. У відомстві аргументували це тим, що армія РФ продовжить завдавати ударів по нібито"військових" об'єктах у Києві та інших містах.
До речі, речник Єврокомісії Крістіан Віганд після цих погроз заявив, що ці залякування направлені на те, аби змусити Європу зменшити домошу Україні. Однак він підкреслив, що Євросоюз не згортатиме підтримку України, а статус Представника ЄС в Києві залишається повністю незмінним.