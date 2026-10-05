У посольстві Німеччини сказали, чи виїжджатимуть із Києва через загроз з боку Росії

Посольство Німеччини в Україні висловило занепокоєння у зв'язку з тим, що Росія висловила погрози на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні. Однак попри це німецькі дипломати залишаться в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook німецького посольства в Україні.

"Разом із іншими главами дипломатичних місій у Києві ми із занепокоєнням сприймаємо погрозу російського МЗС на адресу дипломатів та іноземних громадян в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також у посольстві наголосили, що Росія має дотримуватися Віденської конвенції та норм міжнародного гуманітарного права.

"Ми залишаємося у Києві", - резюмували у відомстві.