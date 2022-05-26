В МВС пояснили навіщо Лукашенку знадобились "навчання" на кордоні з Волинню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Міністерства внутрішніх справ Віктора Андрусіва.

"Такими маневрами вони намагаються стримувати перекидання наших військ на Схід. Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угрупування на цьому напрямку. Сама ж армія Білорусі слабка, непрофесійна та невмотивована, - пояснив він.

За словами Андрусіва, ці навчання є продовженням політики лідера білоруського режиму щодо підігрування президенту РФ Володимиру Путіну.

"Путін фактично анексував Білорусь, точніше Лукашенка. Це і пояснює ту ситуацію, яка є зараз. В умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігрувати Путіну, але таким чином, щоб це не мало наслідків. Політика "допомагати Путіну без наслідків" буде зберігатися й надалі", - впевнений він.