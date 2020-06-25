В МВД объяснили сложности с расследованием дела Шеремета

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

В МВД считают, что дело Шеремета - это не дело Авакова

Дело убийства журналиста Павла Шеремета - одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Главна цель расследования этого дела - установить всех причастных, вплоть до заказчиков.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что убийство журналиста было хорошо продумано: все были без телефонов, лица прятали, потому что была проведена разведка маршрута, ходили пешком, пути отхода были продуманы так, что эта пара вышла и ушла в никуда, не села в машину или метро.

"Во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д", - добавил он.

По его словам, дело Шеремета - это не дело Авакова, это дело, в котором есть группа полиции, порядка 15 человек.

"Задача полиции - найти виновных, задача прокуратуры - не допустить преследования невиновных", - сказал Геращенко.

Напомним, в 2019 году полицейские задержали 3 подозреваемых в убийстве журналиста. Это врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь. В мае 2020 года стало известно, что Национальная полиция Украина готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста до конца.

Однако, Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, так как он не руководит следствием.

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Автор: Анастасия Рокитна