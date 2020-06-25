У МВС пояснили складності з розслідуванням справи Шеремета

Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)

У МВС вважають, що справа Шеремета - це не справа Авакова

Справа вбивства журналіста Павла Шеремета - одна з найскладніших в історії України, тому що вона готувалася дуже ретельно. Головна мета розслідування цієї справи - встановити всіх причетних, аж до замовників.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він розповів, що вбивство журналіста було добре продумано: всі були без телефонів, обличчя ховали, бо була проведена розвідка маршруту, ходили пішки, шляхи відходу були продумані так, що ця пара вийшла і пішла в нікуди, не сіла в машину або метро.

"Під час розслідування справи Шеремета вивчалася маса версій, відстежувалися люди, за ними стежили, перевіряли їх ходи і т. д", - додав він.

За його словами, справа Шеремета - це не справа Авакова, це справа, в якій є група поліції, близько 15 людей.

"Завдання поліції - знайти винних, завдання прокуратури - не допустити переслідування невинних", - сказав Геращенко.

Нагадаємо, в 2019 році поліцейські затримали 3 підозрюваних у вбивстві журналіста. Це лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненко, військову медсестру Яну Дугарь. У травні 2020 року стало відомо, що Національна поліція Україна готує справу про вбивство журналіста Павла Шеремета в суд.

Раніше Володимир Зеленський говорив, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков має довести справу про вбивство журналіста до кінця.

Однак, Аваков закликав не вдаватися в політичні спекуляції у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, так як він не керує слідством.

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Автор: Анастасия Рокитна