Аваков о деле Шеремета: министр не руководит следствием

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков не стал отвечать на вопрос о возможном влиянии Зеленского на дело

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку он не руководит следствием. Он также не ответил на вопрос, связаны ли последние изменения в этом деле с тем, что президент Владимир Зеленский требует довести его до конца.

Соответствующие заявления он сделал на пресс-конференции в Запорожье.

По его словам, встречи с президентом никогда не влияют на расследуемые дела, в том числе на дело Шеремета.

"Президент - публичное лицо, которое выполняет свои полномочия. В Конституции не написано, что президент Украины должен руководить каким-то следствием и так дальше. Зарубите себе это на носу...более того, скажу, и министр этим не занимается...на сегодняшний момент по делу Шеремета по выделенным эпизодам материалы открыты для защиты и переданы в суд", - заявил Аваков.

Он также призвал прекратить политические спекуляции.

"Давайте дадим защите реализовать свои аргументы, а обвинению - свои, и суд примет решение. Мы не будем выносить решения в нашей стране по мере активности на суде по (активисту, - ред.) Стерненко или на суде по Шеремету. Мы будем выносить решение, исходя из фактов", добавил министр.

#наживо: брифінг першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Трофімова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Голови СБУ Івана Баканова, генерального прокурора Ірини Венедіктової Опубліковано Вікторією Навроцькою Пʼятниця, 12 червня 2020 р.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Аваков может уйти в отставку лишь после завершения дела об убийстве Павла Шеремета.

До этого РБК-Украина писало, что отставка Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина