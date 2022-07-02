ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В МВД назвали три причины ракетного террора со стороны России

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 17:48
В МВД назвали три причины ракетного террора со стороны России Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Автор: Елизавета Драбкина

Одной из причин ракетного террора со стороны России является сеяние паники среди украинцев.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

  • Первая причина - сеять панику и недоверие на территории Украины. Параллельно с этим российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то не разрушились бы наши города. То есть зачем обороняться и умирать - так нас не могут "защитить". Денисенко отметил, что все российские Telegram-каналы с этого месяца активно начали продуцировать именно такой нарратив, и он становится одним из 5-6 главных.
  • Вторая причина - это давление Запад. Россия пытается показать Западу: либо вы садитесь с нами за стол переговоров, либо нам плевать на все. Идет речь о поднятии ставок.
  • Третья причина - российская элита, которых Путин "вымазывает в кровь" этими ракетными обстрелами. Он говорит, что у вас есть два варианта: либо вы со мной, либо вас нет на свете.

Напомним, Денисенко рассказал, высока ли вероятность захвата Луганской и Донецкой области.

Кроме того, в МВД назвали главную цель России в войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Министерство внутренних дел Украины Вадим Денисенко
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта