В МВД назвали три причины ракетного террора со стороны России
Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Одной из причин ракетного террора со стороны России является сеяние паники среди украинцев.
Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.
- Первая причина - сеять панику и недоверие на территории Украины. Параллельно с этим российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то не разрушились бы наши города. То есть зачем обороняться и умирать - так нас не могут "защитить". Денисенко отметил, что все российские Telegram-каналы с этого месяца активно начали продуцировать именно такой нарратив, и он становится одним из 5-6 главных.
- Вторая причина - это давление Запад. Россия пытается показать Западу: либо вы садитесь с нами за стол переговоров, либо нам плевать на все. Идет речь о поднятии ставок.
- Третья причина - российская элита, которых Путин "вымазывает в кровь" этими ракетными обстрелами. Он говорит, что у вас есть два варианта: либо вы со мной, либо вас нет на свете.
Напомним, Денисенко рассказал, высока ли вероятность захвата Луганской и Донецкой области.
Кроме того, в МВД назвали главную цель России в войне.
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