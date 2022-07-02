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В МВД назвали ключевую цель России в войне, и это не Донбасс

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 17:34
В МВД назвали ключевую цель России в войне, и это не Донбасс Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (фото: investigator)
Автор: Наталия Гурковская

Ключевая цель оккупантов в Украине - это на самом деле не Донбасс, а Одесса и полный контроль над Черным морем.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Состоянием на сейчас у них план минимум это просто аннексия Херсонской области, план максимум - это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это безусловно Одесса и полный контроль над Черным морем", - рассказал он.

По словам Денисенко, воплощение этого плана важно для Кремля еще и потому, что если россиянам удается захватить Одессу, они возвращаются к началу 20 века, когда Советский Союз патрулировал большую часть Черного моря и был доминантной силой в Черном море.

"То есть это их доктрина столетней давности", - констатирует советник министра.

В то же время оккупантам воплотить загаданное пока не удается.

"Ситуация такова, что мы перерезали систему снабжения частично между частями группировок российской армии на юге Украины. Пока они на этом направлении особо ничего сделать не могут. Они окапываются и готовятся к аннексии этой территории", - резюмирует Денисенко.

Ранее Денисенко оценил возможность нападения России на Молдову, учитывая то, что РФ уже даже разработала четкий план вторжения на территорию соседней страны.

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