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В МВД рассказали, высок ли риск захвата Луганской и Донецкой области

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Украина, Суббота 02 июля 2022 17:20
В МВД рассказали, высок ли риск захвата Луганской и Донецкой области Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Елизавета Драбкина

Риск захвата российскими войсками Луганской области очень высок. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная", - сказал он.

Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Советник министра внутренних дел сказал, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.

"Там есть по сути две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", - добавил он.

Напомним, оккупанты продолжают наступать в районе Лисичанска, но город не окружен.

Кроме того, россияне провалили штурм под Славянском в Донецкой области.

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