В МВД рассказали, высок ли риск захвата Луганской и Донецкой области

Риск захвата российскими войсками Луганской области очень высок. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее.

Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная", - сказал он.

Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.

Советник министра внутренних дел сказал, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.

"Там есть по сути две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", - добавил он.