В МВД рассказали, высок ли риск захвата Луганской и Донецкой области
Риск захвата российскими войсками Луганской области очень высок. В то же время оккупировать Донецкую область сложнее.
Об этом советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина.
"По состоянию на сейчас вероятность захвата Луганской области очень высока, к сожалению. Мы защищаем Лисичанск, ситуация очень сложная", - сказал он.
Денисенко отметил, что интенсивность обстрелов Луганской области такова, которой в Европе не было после 1944-1945 годов.
Советник министра внутренних дел сказал, что Донецкую область захватить гораздо сложнее.
"Там есть по сути две крепости - Славянск и Краматорск, особенно Краматорск. Поэтому, не думаю, что это так просто", - добавил он.
Напомним, оккупанты продолжают наступать в районе Лисичанска, но город не окружен.
Кроме того, россияне провалили штурм под Славянском в Донецкой области.
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