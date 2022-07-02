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У МВС назвали три причини ракетного терору з боку Росії

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Україна, Субота 02 липня 2022 17:48
У МВС назвали три причини ракетного терору з боку Росії Фото: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко (facebook.com/vadym.denysenko.1)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Однією з причин ракетного терору з боку Росії є сіяння паніки серед українців.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

  • Перша причина - сіяти паніку та недовіру на території України. Паралельно з цим російські медіа запускають наратив про те, що якби Україна не оборонялася, то не зруйнувалися б наші міста. Тобто навіщо оборонятися і вмирати - так нас не можуть "захистити". Денисенко зазначив, що всі російські Telegram-канали з цього місяця активно почали продукувати саме такий наратив, і він стає одним із 5-6 головних.
  • Друга причина - це тиск Захід. Росія намагається показати Заходу: або ви сідаєте з нами за стіл переговорів, або нам плювати на все. Йдеться про підняття ставок.
  • Третя причина - російська еліта, яких Путін "вимазує в кров" цими ракетними обстрілами. Він говорить, що у вас є два варіанта: або ви зі мною, або вас немає на світі.

Нагадаємо, Денисенко розповів, чи висока імовірність захоплення Луганської і Донецької області.

Окрім того, в МВС назвали головну мету Росії у війні.

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