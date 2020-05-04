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В МВД назвали область с наибольшим количеством нарушений карантина

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 13:57
В МВД назвали область с наибольшим количеством нарушений карантина
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В Ровенской области выявили 26 общепитов, работающих с нарушением карантина

Больше всего нарушений во время карантина правоохранители зафиксировали в Ровенской области. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за последнее время полиция составила 10 330 протоколов о нарушениях карантинных норм.

"В целом проверка установила нарушения почти по каждой области. Мы имеем в лидерах, как это ни странно, Ровенскую область. Это я говорю об объектах питания. У нас есть 26 случаев, когда работали с нарушениями кафе или рестораны. Донецкая область - 17, Харьковская - 14 Запоржская - 12", - заявил Аваков.

По его словам, по всем случаям были оформлены административные протоколы.

"Сейчас все эти заведения закрыты", - добавил он.

Ранее РБК-Украина писало, что полиция зафиксировала нарушения в гипермаркетах и ресторанах во время карантина. В частности, были выявлены нарушения в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия" были случаи, при которых торговали мебелью и предметами электроники, что не предусмотрено условиями карантина.

Напомним, ранее журналисты проекта Bihus.Info обнаружили, что ресторан народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин.

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Новости Украины карантиннарушенияАрсен Аваков
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