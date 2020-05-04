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У МВС назвали область з найбільшою кількістю порушень карантину

Новини » Коронавірус     04.05.2020 - 13:57
У МВС назвали область з найбільшою кількістю порушень карантину
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

У Рівненській області виявили 26 громадського харчування, що працюють з порушенням карантину

Найбільше порушень під час карантину правоохоронці зафіксували в Рівненській області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за останній час поліція склала 10 330 протоколів про порушення карантинних норм.

"загалом перевірка встановила порушення майже по кожній області. Ми маємо в лідерах, як це ні дивно, Рівненську область. Це я кажу про об'єкти живлення. У нас є 26 випадків, коли працювали з порушеннями кафе або ресторани. Донецька область - 17, Харківська - 14 Запорізька - 12", - заявив Аваков.

За його словами, за всіма випадками були оформлені адміністративні протоколи.

"Зараз всі ці заклади закриті", - додав він.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція зафіксувала порушення в гіпермаркетах і ресторанах під час карантину. Зокрема, були виявлені порушення в торгових центрах "Епіцентр" і "Нова лінія" були випадки, при яких торгували меблями і предметами електроніки, що не передбачено умовами карантину.

Нагадаємо, раніше журналісти проекту Bihus.Info виявили, що ресторан народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантин.

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Новини України карантиннарушенияАрсен Аваков
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