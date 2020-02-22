МВД настаивает на аресте причастного к беспорядкам в Новых Санжарах

Сторона обвинения будет настаивать на аресте участника столкновений в Новых Санжарах. Об этом на брифинге заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает РБК-Украина.

По словам Варченко, обвинение будет просить избрать меру пресечения в виде ареста мужчине, который пытался совершить наезд автомобилем на военнослужащих Национальной гвардии.

"Речь идет о задержанном, который был задержан в порядке статьи 208 УПК и обвиняется в угрозе насилия в отношении работника правоохранительного органа и обвиняется по статье 345 Уголовного кодекса Украины. Сегодня для него будет избираться судом мера пресечения, и мы настаиваем, чтобы эта мера пресечения было содержание под стражей", - заявил он.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что полиция будет обращаться в суд с требованием избрать меру пресечения в виде ареста для шестерых участников протестов в Новых Санжарах. Сейчас правоохранители готовят подозрения для правонарушителей.

Как известно, 20 февраля в поселке Новые Санжары местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали стычки с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

В результате столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 правоохранителей и один гражданский. Местные жители забросали камнями автобусы с эвакуированными гражданами и правоохранителей.