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Во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских

Новости » Общество     20.02.2020 - 21:41
Во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских
Фото: столкновения в Новіх Санжарах (РБК-Украина, Виталий Носач)

Также пострадал один гражданский, полиция откріла уголовное дело

При протестах в Новых Санжарах пострадали девять сотрудников Национальной полиции и один гражданский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Сообщается, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, местные жители начали забрасывать их и полицейских камнями. Один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей. В результате потасовок за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

Напомним, Национальная полиция начала два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники полиции приняли максимальные меры по защите украинцев, которые находились в автобусе, и обеспечили сопровождение людей.

20 февраля эвакуированы из охваченного коронавирусом Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение "Новые Санжары" в Полтавской области. Автобусы заехали в санаторий. Перед этим состоялась масштабная стычка силовиков с местными жителями. В ход шли бутылки, палки и камни.

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