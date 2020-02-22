МВС наполягає на арешті причетного до сутичок у Нових Санжарах

Сторона обвинувачення буде наполягати на арешті учасника сутичок у Нових Санжарах. Про це на брифінгу заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, передає РБК-Україна.

За словами Варченка, обвинувачення проситиме обрати запобіжний захід у вигляді арешту чоловіку, який намагався здійснити наїзд автомобілем на військовослужбовців Національної гвардії.

"Мова йде про затриманого, який був затриманий у порядку статті 208 КПК і звинувачується у погрозі насильства щодо працівника правоохоронного органу та обвинувачується за 345 статтею Кримінального кодексу України. Сьогодні для нього обиратиметься судом запобіжних захід, і ми наполягаємо, щоб цей запобіжний захід був тримання під вартою", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що поліція буде звертатися до суду з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шістьох учасників протестів у Нових Санжарах. Наразі правоохоронці готують підозри для правопорушників.

Як відомо, 20 лютого в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та блокували дорогу до медичного центру.

В результаті сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців та один цивільний. Місцеві жителі закидали камінням автобуси з евакуйованими громадянами та правоохоронців.