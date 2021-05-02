В МВД Киргизии озвучили свою версию начала конфликта с Таджикистаном

В ведомстве отметили, что 29 апреля 2021 года в район дислокации Головного водозаборного сооружения прибыли местные жители и потребовали демонтировать ранее установленные камеры. Однако собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись, начали обстреливать людей из нескольких охотничьих ружей, уточнили в киргизском МВД.

"Причиной конфликта стала установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны. В ходе переговоров представителями правоохранительных органов, силовых структур и местной администрации двух республик конфликт был урегулирован", - сообщили в киргизском ведомстве.

В тот же день, 29 апреля, стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, но перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая.

1 мая Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.