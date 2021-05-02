RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МВС Киргизії озвучили свою версію початку конфлікту з Таджикистаном

Автор: Артур Родивилов

Міністерство внутрішніх справ Киргизії повідомило, що конфлікт з Таджикистаном на кордоні почався через встановлення таджицькою стороною камери відеоспостереження. Монтаж проводився поруч з водозабірною спорудою.

Про це повідомляється на сайті відомства.

У відомстві зазначили, що 29 квітня 2021 року в район дислокації Головного водозабірної споруди прибули місцеві жителі і зажадали демонтувати раніше встановлені камери. Однак присутні люди з боку Таджикистану, відмовившись, почали обстрілювати людей з декількох мисливських рушниць, уточнили в киргизькому МВС.

"Причиною конфлікту стала установка на електричному стовпі камери відеоспостереження з таджицької сторони. В ході переговорів представниками правоохоронних органів, силових структур і місцевої адміністрації двох республік конфлікт був врегульований", - повідомили в киргизькому відомстві.

У той же день, 29 квітня, сторони домовилися про припинення вогню і відведення військових підрозділів в місця постійної дислокації, але перестрілки періодично тривали в окремих місцях до 1 травня.

1 травня Бішкек і Душанбе домовилися про повне припинення вогню на киргизько-таджицькому кордоні.

Нагадаємо, сьогодні вранці прикордонна служба Киргизії заявила, що таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках і громадянам у місцевості Арка Лейлекського району Баткенської області.

Таджикистан спростовує це повідомлення і стверджує, що дотримується перемир'я.

РБК-Україна писало, що делегації Киргизії і Таджикистану 30 Квітня зустрілися на нейтральній території і домовилися про відведення військ із зони конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиргизияТаджикистан