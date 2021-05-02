У МВС Киргизії озвучили свою версію початку конфлікту з Таджикистаном

У відомстві зазначили, що 29 квітня 2021 року в район дислокації Головного водозабірної споруди прибули місцеві жителі і зажадали демонтувати раніше встановлені камери. Однак присутні люди з боку Таджикистану, відмовившись, почали обстрілювати людей з декількох мисливських рушниць, уточнили в киргизькому МВС.

"Причиною конфлікту стала установка на електричному стовпі камери відеоспостереження з таджицької сторони. В ході переговорів представниками правоохоронних органів, силових структур і місцевої адміністрації двох республік конфлікт був врегульований", - повідомили в киргизькому відомстві.

У той же день, 29 квітня, сторони домовилися про припинення вогню і відведення військових підрозділів в місця постійної дислокації, але перестрілки періодично тривали в окремих місцях до 1 травня.

1 травня Бішкек і Душанбе домовилися про повне припинення вогню на киргизько-таджицькому кордоні.