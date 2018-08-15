МВД Италии подтверждает гибель 35 человек при обрушении моста в Генуе

Министр внутренних дел Италии пообещал наказать виновных в обрушении моста в Генуе

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе (Италия) достигло 35 человек. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

По его словам, в результате обрушения моста в Генуе погибли 35 человек, в том числе три ребенка в возрасте 8, 12 и 13 лет. Он также поблагодарил спасателей, врачей и добровольцев, которые работают на месте трагедии. Сальвини пообещал, что виновных в катастрофе найдут и накажут.

Напомним, еще накануне вечером Reppublica со ссылкой на официальные данные местного управления по чрезвычайным ситуациям сообщило о гибели 35 человек. Однако позже МВД Италии официально подтвердило гибель 31 человека.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли уже заявил, что министерство подаст иск в суд против компании, которая отвечала за функционирование моста в Генуе. По его словам, компания Autostrade per l'italia была ответственной за ремонтные работы, которые проводились на мосту.

"Если есть ответственные люди, они должны за это заплатить", - заявил он.