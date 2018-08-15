МВС Італії підтверджує загибель 35 людей при обваленні моста в Генуї

Міністр внутрішніх справ Італії пообіцяв покарати винних у обваленні мосту в Генуї

Число загиблих при обваленні автомобільного мосту в Генуї (Італія) досягла 35 осіб. Про це у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.

За його словами, в результаті обвалення моста в Генуї загинули 35 осіб, у тому числі три дитини у віці 8, 12 і 13 років. Він також подякував рятувальникам, лікарям і добровольцям які працюють на місці трагедії. Сальвіні пообіцяв, що винних у катастрофі знайдуть і покарають.

Нагадаємо, ще напередодні ввечері Reppublica з посиланням на офіційні дані місцевого управління з надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 35 людей. Проте пізніше МВС Італії офіційно підтвердило загибель 31 особи.

Міністр транспорту Італії Даніло Тонінеллі вже заявив, що міністерство подасть позов до суду проти компанії, яка відповідала за функціонування мосту в Генуї. За його словами, компанія Autostrade per l'italia була відповідальною за ремонтні роботи, які проводилися на мосту.

"Якщо є відповідальні люди, вони мають за це заплатити", - заявив він.