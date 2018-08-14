Количество погибших в результате обвала моста в Генуи возросло до 35

Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии

Количество погибших в результате обвала автомобильного моста в Генуе возросло до 35. Об этом сообщает Reppublica со ссылкой на официальные данные местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечает издание, спасатели обнаружили уже 14 пострадавших, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.

По уточненным данным, в момент разрушения моста по нему перемещались 30 автомобилей и три грузовика. Некоторые автомобили упали в реку, над которой проходил мост, несколько автомобилей застряли в разрушенных конструкциях. Поисковая операция продолжается.

Ранее заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини заявил, что из-за обвала моста в Генуе, который произошел сегодня, 14 августа 2018 года, погибли около 30 человек.

По данным политика, в результате обвала моста в итальянском портовом городе Генуя, много людей получили серьезные травмы.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно информации экстренных служб, из-за обвала моста в Генуе как минимум девять человек находятся в критическом состоянии. Медики также подтвердили гибель 9-летнего мальчика, который находился в машине в момент падения части моста.