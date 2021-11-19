МВД не исключает переброски Россией мигрантов с белорусской границы в Украину

"Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", - отметил Монастырский.

По его словам, МВД готовится к такой ситуации системно и основательно.

"Мы строим систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институты, общественность, международное сообщество. Уверяю, ситуация на границе с Республикой Беларусь сегодня контролируемая и стабильная", - добавил Монастырский.