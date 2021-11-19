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МВД не исключает переброски Россией мигрантов с белорусской границы в Украину

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве внутренних дел предполагают, что Россия может начать перебрасывать мигрантов с белорусской границы в Украину. Впрочем, сейчас ситуация на украинском рубеже остается контролируемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД во время часа вопросов к правительству.

"Мы не исключаем, что есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", - отметил Монастырский.

По его словам, МВД готовится к такой ситуации системно и основательно.

"Мы строим систему реагирования на вызовы, консолидируем государственные институты, общественность, международное сообщество. Уверяю, ситуация на границе с Республикой Беларусь сегодня контролируемая и стабильная", - добавил Монастырский.

Напомним, также глава МВД во время часа вопросов к правительству рассказал о подготовке Украины к защите границ из-за миграционного кризиса. По его словам, власти задействуют тактику эшелонного прикрытия.

Кроме того, Монастырский заявил, что для обустройства границы со страной-агрессором Россией и Беларусью нужно 17 млрд гривен.

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