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Монастырский назвал сумму средств для обустройства границы с Россией и Беларусью

Новина українською →
Украина, Пятница 19 ноября 2021 10:30
Монастырский назвал сумму средств для обустройства границы с Россией и Беларусью Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Для обустройства границы со страной-агрессором Россией и Беларусью нужно 17 млрд гривен. Это будут современные инженерные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского во время выступления в Раде, которое транслировалось в Youtube.

"Работа по инженерному обустройству современной границы оценивается и будет стоить около 17 млрд гривен на участках границы с Республикой Беларусь и с Российской Федерацией", - сказал он.

Монастырский назвал сумму средств для обустройства границы с Россией и Беларусью

Монастырский заявил, в госбюджет следующего года нужно заложить средства на обустройство границы на двух наиболее критических участках. По общей протяженности с РФ это 1505 км, из них 409 км оккупированной границы, и 1084 км с Беларусью.

Как отметил министр, на границе с Россией и Беларусью видится нужным строительство противотранспортного рва шириной 4 метра и глубиной 2 метра "для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии".

Монастырский назвал сумму средств для обустройства границы с Россией и Беларусью

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский предположил, что Россия может начать перебрасывать мигрантов с белорусской границы в Украину. Впрочем, сейчас ситуация на украинской границе остается контролируемой.

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