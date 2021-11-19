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Защита границы. Украина задействует тактику эшелонного прикрытия, разрешат открывать огонь, - МВД

Новина українською →
Киев, Пятница 19 ноября 2021 10:35
Защита границы. Украина задействует тактику эшелонного прикрытия, разрешат открывать огонь, - МВД Фото: глава МВД Денис Монастырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава МВД Денис Монастырский рассказал о подготовке Украины к защите границ из-за миграционного кризиса. Власть задействует тактику эшелонного прикрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра в Раде.

По его словам, определены 10 потенциальных участков, общая протяженность которых составляет около 270 км

"С целью надлежащего реагирования на миграционный кризис проведено заседание СНБО. Привлечена к дежурству авиация МВД - это до 15 вертолетов, два самолета, 44 БПЛА. Проведены командно-штабные учения", - отметил Монастрыский.

Кроме того, через две недели состоятся полевые учения, чтобы отработать на границе конкретные сценарии противодействия возможному массовому наплыву мигрантов.

"К охране госграницы мы будем задействовать тактику эшелонного прикрытия: первый состав эшелона будет без оружия, только с защитными средствами. В случае агрессивных действий нарушителей границы для второго эшелона предусмотрено использование специальных средств и оружия", - сообщил он.

Монастырский отметил, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников, будут применять все надлежащие и предусмотренные законом средства защиты, в том числе и огнестрельное оружие.

Напомним, у Путина ответили, готовится ли вторжение России в Украину.

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Денис Монастырский Граница с Украиной
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