МВС не виключає перекидання Росією мігрантів з білоруського кордону в Україну

"Ми не виключаємо, що є можливість, що Росія зважиться на цілеспрямований пропуск через Білорусь на нашу територію великої кількості нелегальних мігрантів", - зазначив Монастирський.

За його словами, МВС готується до такої ситуації системно та ґрунтовно.

"Ми будуємо систему реагування на виклики, консолідуємо державні інституції, громадськість, міжнародну спільноту. Запевняю, ситуація на кордоні з Республікою Білорусь сьогодні контрольована та стабільна", - додав Монастирський.