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МВД Грузии вызвало лидеров оппозиции на допрос

Новости » Политика    21.06.2019 - 20:46
МВД Грузии вызвало лидеров оппозиции на допрос
Фото: Ника Мелия (Новости Грузии)

Оппозиционеров допросят в рамках расследования организации группового насилия

Министерство внутренних дел Грузии вызвало лидеров оппозиционных партий на допрос из-за протестов в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинскую редакцию "Радио Свобода".

Как сообщил представитель МВД Мамамаку Челидзе, министерство вызвало на допрос лидера новосозданной партии "Победившая Грузия" Ираклия Окуашвили, представителя Единого национального движения Нику Мелия и одного из лидеров "Европейской Грузии" Гиги Угулаву.

Отмечается, что представители оппозиции вызваны в рамках расследования по ст. 225 Уголовного кодекса Грузии, то есть организация группового насилия. Полиция начала расследование из-за обнаруженных у протестующих 12 бутылок с горючей смесью, так называемых "коктейлей Молотова".

Напомним, ранее сообщалось, что грузинские протестующие во время протеста у здания парламента в Тбилиси выдвинули ультиматум власти. Демонстранты требуют в течение 3 часов объявить об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария.

РБК-Украина писало, что вечером 21 июня в грузинском Тбилиси возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием парламента с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария и объявления о внеочередных парламентских выборах.

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