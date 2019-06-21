Фото: протесты в Тбилиси (t.me / nlevshitstelegram)

Протестующие обещают начать мирное шествие через всю страну

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум властям во время протеста под парламентом в Тбилиси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik Грузия.

Как сообщается, во время протеста под зданием грузинского парламента протестующие заявили, что дают 3 часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

Отмечается, что в случае невыполнения властями условий протестующие обещают начать мирное шествие из западного города Зугдиди в столицу Тбилиси.

"Мы даем три часа министру внутренних дел Георгию Гахария, чтобы он покинул свою должность или мы начнем мирное шествие с Западной Грузии из Зугдиди, чтобы собраться здесь с большими силами, и с чистыми руками убрать эту власть", - произнес один из демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 июня в грузинском Тбилиси возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием парламента с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария и объявления о внеочередных парламентских выборах.

РБК-Украина писало, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе сегодня, 21 июня, подал в отставку из-за протестов в Тбилиси. Отставки спикера требовали оппозиция и демонстранты.

Кроме того, в ходе протестов в Тбилиси полиция арестовала 305 демонстрантов. В МВД заявили, что протестующие были арестованы за "различные правонарушения".