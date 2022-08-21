UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости

Фото: в МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МВД призывают украинцев 23-25 августа прятаться в укрытия при каждой тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире национального телемарафона 21 августа.

"Что касается советов гражданам на эти дни… Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.

Угроза ракетных ударов 23-25 августа

В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.

Какие меры уже приняты

В Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. С понедельника, 22 августа, комендантский час в Харьковской области будет длиться с 19:00 до 07:00 следующего дня. При этом в День Независимости комендантский час введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В Киеве запретили любые массовые мероприятия.

Как сообщалось, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине