В МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости

"Что касается советов гражданам на эти дни… Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.

Угроза ракетных ударов 23-25 августа

В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.

Какие меры уже приняты

В Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. С понедельника, 22 августа, комендантский час в Харьковской области будет длиться с 19:00 до 07:00 следующего дня. При этом в День Независимости комендантский час введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В Киеве запретили любые массовые мероприятия.