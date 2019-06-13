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В МВД Британии подписали запрос США об экстрадиции Ассанжа

Новости » Политика    13.06.2019 - 13:14
В МВД Британии подписали запрос США об экстрадиции Ассанжа
Фото: Джулиан Ассанж (gettyimages.com)

Окончательное решение примет суд 14 июня

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам Америки (США). Об этом министр сообщил радиостанции ВВС 4.

Однако, он добавил, что окончательное решение примет суд 14 июня.

Напомним, 6 июня США предъявили основателю WikiLeaks обвинения по 18 пунктам, запрос об экстрадиции Ассанжа был направлен британской стороне. США обвиняют 47-летнего уроженца Австралии в сговоре с экс-аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, которая предоставила ему данные об американских операциях в Ираке и Афганистане и уже была осуждена за это. Ему грозит 175 лет тюрьмы. 

РБК-Украина писало, что в этом году в Лондоне задержали Ассанжа - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа приговорили почти к году тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Основатель Wikileaks после выхода под залог в 2012 году в течение семи лет скрывался в посольстве Эквадора в Британии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании.

 

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