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У МВС Британії підписали запит США про екстрадицію Ассанжа

Новини » Політика    13.06.2019 - 13:14
У МВС Британії підписали запит США про екстрадицію Ассанжа
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Остаточне рішення прийме суд 14 червня

Глава МВС Великобританії Саджида Джавід підписав запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа Сполученим Штатам Америки (США). Про це міністр повідомив радіостанції ВВС 4.

Однак, він додав, що остаточне рішення прийме суд 14 червня.

Нагадаємо, 6 червня США пред'явили засновнику WikiLeaks звинувачення за 18 пунктами, запит про екстрадицію Ассанжа був спрямований британській стороні. США звинувачують 47-річного уродженця Австралії в змові з екс-аналітиком військової розвідки США Челсі Меннінг, яка надала йому дані про американські операції в Іраку та Афганістані і вже була засуджена за це. Йому загрожує 175 років в'язниці.

РБК-Україна писало, що в цьому році у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

 

Суд у Швеції відмовив у заочному арешті Ассанжа США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення, - Politico
Новини України Джулиан Ассанж
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