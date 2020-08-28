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МВД Беларуси сообщило о более 110 задержанных на протестах за вчера

Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси 27 августа были задержаны 114 участников протестов в Минске. Также в отделение милиции были доставлены около 50 журналистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

По сообщению силовиков, всего в стране вчера прошло 37 политических мероприятий, в которых взяли участие около 5 тысяч человек. Наибольшая активность была зафиксирована в Минске, где на площади Независимости возле костела собрались около 1,4 тысячи демонстрантов.

"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан. Во время проведения несанкционированного мероприятия правоохранители доставили в Октябрьское РУВД Минска около 50 журналистов для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности", - сообщили в МВД.

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Также правоохранители добавили, что практически все представители зарегистрированных СМИ были отпущены.

"В отношении одного из журналистов составлен административный протокол (он также был отпущен). Еще один иностранный журналист выслан из страны в добровольном порядке", - добавили в МВД.

Отметим, по информации правозащитного центра "Весна", 27 августа в Минске силовики задержали 212 человек, еще пятерых - в других регионах страны.

Также сообщалось, что белорусская милиция открыла более 230 дел за участие несовершеннолетних в акциях протеста.

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