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В Беларуси открыли более 230 дел из-за участия в протестах несовершеннолетних

Беларусь, Четверг 27 августа 2020 17:52
В Беларуси открыли более 230 дел из-за участия в протестах несовершеннолетних
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Всего власти сообщили о более 700 несовершеннолетних, которые участвовали в протестах

Белорусские власти заявили, что в несанкционированных акциях протеста в стране участвовали более 700 несовершеннолетних. В связи с этим районные комиссии по делам несовершеннолетних открыли 232 административных дела.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Беларуси Игорь Петришенко, передает БелТА.

По его словам, особое влияние на молодежь имеют интернет-мессенджеры, и в первую очередь Telegram-каналы.

"Только за последние две недели выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных мероприятиях. Районными комиссиями по делам несовершеннолетних рассмотрены или приняты к рассмотрению 232 административных дела", - приводит слова Петришенко издание.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси из-за участия в протестах власти открыли более 90 уголовных дел.

Также сообщалось, что за 25 августа в Беларуси задержали более 50 человек.

При этом вчера в Минске также прошли задержания, сообщалось о как минимум шестерых задержанных.

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