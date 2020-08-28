МВС Білорусі повідомило про понад 110 затриманих на протестах за вчора

У Білорусі 27 серпня були затримані 114 учасників протестів у Мінську. Також у відділення міліції були доставлені близько 50 журналістів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

За повідомленням силовиків, всього в країні вчора пройшло 37 політичних заходів, в яких взяли участь близько 5 тисяч осіб. Найбільша активність була зафіксована в Мінську, де на площі Незалежності біля костелу зібралися близько 1,4 тисячі демонстрантів.

"Всього по країні до розгляду в суді справ по адміністративних порушеннях затримано 114 громадян. Під час проведення несанкціонованого заходу правоохоронці доставили в Октябрський РУВС Мінська близько 50 журналістів для перевірки документів, що підтверджують законність їх професійної діяльності", - повідомили в МВС.

Також правоохоронці додали, що практично всі представники зареєстрованих ЗМІ були відпущені.

"Відносно одного з журналістів складено адміністративний протокол (він також був відпущений). Ще один іноземний журналіст висланий з країни в добровільному порядку", - додали в МВС.

Зазначимо, за інформацією правозахисного центру "Весна", 27 серпня в Мінську силовики затримали 212 осіб, ще п'ятьох - в інших регіонах країни.

Також повідомлялося, що білоруська міліція відкрила понад 230 справ за участь неповнолітніх в акціях протесту.