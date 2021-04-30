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У МВС Білорусі пригрозили опозиції: "знайдемо і зачистимо"

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 30 квітня 2021 10:24
У МВС Білорусі пригрозили опозиції: "знайдемо і зачистимо" Фото: заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенков (mnsvu.org)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і командувач внутрішніми військами Микола Карпенков пригрозив опозиції, яка нібито планувала здійснити держпереворот в країні. Вони нібито будуть нейтралізовані за законами боротьби з тероризмом.

Про це повідомляє tut.by.

За його словами, межа перейдена. Він заявив, що, "коли оголошена терористична війна, в дію вступають контртерористичні операції".

"Боротьба з ними буде здійснюватися так, як здійснювалася боротьба "самою гуманною державою" по відношенню до Усами бен Ладена і його послідовників. І ми готові діяти, і як тільки надійде наказ, де б вони не знаходилися, без терміну давності ми їх знайдемо і ми їх зачистимо", - заявив він в інтерв'ю телеканалу СТВ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні.

Нагадаємо, США відкинули звинувачення в підготовці замаху на Лукашенка.

Раніше повідомлялося, що у Білорусі відкрили кримінальну справу про "змову чи інші дії з метою захоплення влади неконституційним шляхом".

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