У МВС Білорусі пригрозили опозиції: "знайдемо і зачистимо"

Заступник міністра внутрішніх справ Білорусі і командувач внутрішніми військами Микола Карпенков пригрозив опозиції, яка нібито планувала здійснити держпереворот в країні . Вони нібито будуть нейтралізовані за законами боротьби з тероризмом.

За його словами, межа перейдена. Він заявив, що, "коли оголошена терористична війна, в дію вступають контртерористичні операції".

"Боротьба з ними буде здійснюватися так, як здійснювалася боротьба "самою гуманною державою" по відношенню до Усами бен Ладена і його послідовників. І ми готові діяти, і як тільки надійде наказ, де б вони не знаходилися, без терміну давності ми їх знайдемо і ми їх зачистимо", - заявив він в інтерв'ю телеканалу СТВ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як нібито готувався держпереворот в країні.