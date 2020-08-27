ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В МВД Беларуси отрицают задержание журналистов в Минске

Автор: РБК-Украина

В Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают задержание 20 журналистов в Минске. Представители СМИ были доставлены в РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

При этом отмечается, что журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены.

Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов.

Ранее сообщалось, что вчера в Минске прошли задержания, сообщалось о задержании шести человек.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестБеларусьЗадержаниежурналисты