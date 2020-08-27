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В Минске правоохранители задержали 20 журналистов

Минск, Четверг 27 августа 2020 18:56
В Минске правоохранители задержали 20 журналистов
Фото: задержанные журналисты в РУВД (tut.by)
Автор: РБК-Украина

В Минске на площади Свободы сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 журналистов. Среди задержанных журналисты из Reuters, Associated Press, ТАСС, Наша Нива и TUT.by.

Об этом сообщает TUT.by.

Задержанных журналистов посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении "для проверки документов".

"Они будут доставлены в РУВД для выяснения личности", - заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В то же время, издание опубликовало фото в Октябрьском РУВД, где находятся задержанные журналисты.

Напомним, 25 августа в Беларуси задержали более 50 человек.

Кроме того, вчера в Минске также прошли задержания, сообщалось о как минимум шестерых задержанных.

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