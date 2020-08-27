У МВС Білорусі заперечують затримання журналістів у Мінську

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують затримання 20 журналістів у Мінську. Представники ЗМІ були доставлені до РУВС для перевірки документів, що підтверджують законність їх професійної діяльності.
Про це повідомляє прес-служба МВС Білорусі в Telegram.
При цьому зазначається, що журналісти зареєстрованих ЗМІ, а також іноземні журналісти, акредитовані при Міністерстві закордонних справ, будуть відпущені.
Нагадаємо, 27 серпня у Мінську затримали 20 журналістів.
Раніше повідомлялося, що вчора у Мінську пройшли затримання, повідомлялося про затримання шести осіб.