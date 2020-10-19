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В МВД Беларуси назвали протестующих фашистами

Автор: Игорь Литвиненко

Начальник Главного управления организованной преступности и коррупции (ГУОПиК) Министерства внутренних дел Беларуси Николай Карпенков назвал протестующих в стране фашистами. Также он заявил, что по-настоящему силу против демонстрантов силовики в Беларуси еще не применяли.

Об этом сообщает Tut.by.

"Это вы (протестующие - ред.) - фашисты, а не мы - фашисты. По-настоящему силу мы еще ни к кому не применяли", - сказал Карпенков.

Также он отметил, что силовики не задерживают и не применяют силу против "простых людей".

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"И самых опасных острокопытных мы с улиц уберем. Ни за кем из простых людей никто не бегает. Ведется наблюдение, идентификация лиц. Многие лица уже себя проявили на баррикадах 9 числа. Идет процесс на изъятие их из толпы, - пояснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что Карпенков пообещал "гуманно" применять оружие против демонстрантов.

Напомним, вчера в Беларуси прошел "Партизанский марш" в ходе которого, по данным правозащитников, задержали не менее 230 человек.

При этом в Минске силовики разгоняли протестующих при помощи спецсредств, в частности, милиционеры стреляли резиновыми пулями в воздух.

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