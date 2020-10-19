У МВС Білорусі назвали протестувальників фашистами

Начальник Головного управління організованої злочинності та корупції (ГУОПиК) Міністерства внутрішніх справ Білорусі Микола Карпенків назвав протестувальників в країні фашистами. Також він заявив, що по-справжньому силу проти демонстрантів силовики в Білорусі ще не застосовували.

Про це повідомляє Tut.by.

"Це ви (протестувальники - ред.) - фашисти, а не ми - фашисти. По-справжньому силу ми ще ні до кого не застосовували", - сказав Карпенков.

Також він зазначив, що силовики не затримують і не застосовують силу проти "простих людей".

"І найнебезпечніших гострокопитних ми з вулиць приберемо. Ні за ким з простих людей ніхто не бігає. Ведеться спостереження, ідентифікація осіб. Багато з осіб вже себе проявили на барикадах 9 числа. Йде процес на вилучення їх з натовпу, - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Карпенков пообіцяв "гуманно" застосовувати зброю проти демонстрантів.

Нагадаємо, вчора в Білорусі пройшов "Партизанський марш" в ході якого, за даними правозахисників, затримали не менше 230 осіб.

При цьому в Мінську силовики розганяли протестуючих за допомогою спецзасобів, зокрема, міліціонери стріляли гумовими кулями в повітря.